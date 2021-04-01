百萬YouTuber團體「在不瘋狂就等死」成員毛祁生（巴巴烙）轉型演員，加盟海王天璽經紀公司，並在網劇《總裁的小寵妻》擔綱男主角，日前首次與師兄余科宏合作新戲《總裁家的小仙妻》。過去多飾演暖男的余科宏，首度飾演反派角色，與毛祁生為同父異母兄弟，有不少精彩對手戲。

《總裁家的小仙妻》講述了古代寵妃蘭明珠，因與九千歲的誤會與背叛投河自盡，穿越到現代小透明藍藍身上，與神似九千歲的總裁秦一城相識，而在秦氏集團內部的奪權之爭中，小會計藍藍竟成了關鍵人物之一。自此，表面冷漠實則傲嬌的霸道總裁上線了。各懷心思的兩人在勢均力敵的相處下，擦出了別樣的火花，解開了前世的心結。穿越千年，所有的驚喜不敵再次遇見你。

毛祁生劇中飾演戀愛白癡，不近人情，但因為蘭明珠的出現，逐漸感受到了世間可愛和人情冷暖。他在古代是癡情九千歲，為了幫助女主逃離深宮，安排女主假死，沒想到被女主誤解，造成了女主的自殺和穿越。現代的他雖然毫無記憶，但還是義無反顧地守護著蘭明珠。

暖男代表余科宏首次飾演反派，巴巴烙毛祁生同父異母的哥哥。從小嫉妒毛祁生，生活在自己建造的牢籠中。心裡默默發誓要得到毛祁生的一切，包括家庭，事業，還有他最愛的女人。如果得不到，他就會親手毀了這一切。甜寵穿越劇《總裁家的小仙妻》由台灣海王天璽、凡酷文化、坤荇文化、大音曦生影業出品，經過三週拍攝日前於上海殺青，共計30集，預計今年暑假在台灣KKTV、優酷播出。

百萬網紅巴巴烙轉戰戲劇演員。（海王天璽提供）

巴巴烙（左）加盟海王天璽，與師兄余科宏（右）演出穿越甜寵劇。（海王天璽提供）

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