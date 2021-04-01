3名消息人士表示，石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）將針對5月以後的石油政策兩個關鍵選項進行辯論，包括展延現有減產措施以及逐步增產。

OPEC+目前正在將日產量削減略超過700萬桶，藉此支撐油價和減少供應過剩。沙烏地阿拉伯又額外加碼減產每日100萬桶。

2名消息人士表示，如果增產將不會超過每日50萬桶。格林威治時間1日13時（台北時間晚間9時），OPEC+將舉行視訊會議。

消息人士表示，非OPEC成員國俄羅斯和哈薩克連續第3個月要求小幅增產，同時又支持擴大延長減產措施，部分OPEC成員國對此表示不滿。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）在推特（Twitter）上表示，她與沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）通電話，再度確認透過國際合作，確保提供消費者負擔得起的可靠能源至關重要。

這是美國總統拜登上任以來，在OPEC會議舉行前，美國官員首度與沙烏地當局通電話。

(中央社)