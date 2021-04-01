總統蔡英文因不滿台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正、教授林環牆等人先前質疑其博士論文作假，控告3人，北檢檢察官黃偉認為彭文正言論未經合理查證，3月31日依「妨害名譽罪」起訴彭文正。彭文正今受訪表示，自己昨天剛回國，這趟出國蒐集證據，有獲得一支關鍵隨身碟，至少有16個證據，能證明蔡英文的博士論文不是真的，因為疫情影響目前隔離中，會在適當時機，在海外率先公布這些證據。

彭文正1日接受中天新聞主持人許甫視訊連線40多分鐘專訪，彭文正說，自己手上有一支隨身碟，內容有決定性的證據能證明蔡英文的博士論文和學位不是真的，且證據多達16個。且這支隨身碟目前他和追查團隊的幾個關鍵人手裡都有，隨身碟他並未帶回台灣，傻傻讓檢調上門搜查，他不會這麼笨直接交給台灣的司法。

對於何時會公布反擊蔡英文？彭文正說，他會在必要時機交給可信任的法官。且會交由海外媒體先揭露，預計會在美國、歐洲等國家公布。彭文正強調，自己在國外查案昨天剛回國，就接到北檢起訴加重誹謗的消息，但他無所畏懼，自己這趟出去有爆炸性發現，他說，這趟能去的地方都去了，和海外律師及一些知情人士見面，已經著手進行整理。

未來若節目又被關掉，他會不會就此停手？彭文正說，他會另起爐灶，就算被禁聲，也會交由追查團隊的其他人接手，因為「成功不必在我」。

彭文正還說，論文相關的案子可能會衍生到至少20個案子，包括現在告教育部、國圖、證人傳訊、總統府發言人，加上賀德芬、林環牆等人的刑事、民事、司法瀆職案，且英國、美國海外也都有案子陸續啟動、進行，這是一場長期的對抗。

(中時新聞網)