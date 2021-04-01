林姓男子去年1月28日認為姊姊向父親讒言，便提汽油燒毀位於新店的自家彩券行，其母親遭活活燒死，姐姐則重傷。刑事部分，台北地院於去年底判其17年徒刑，上訴二審，高等法院今提訊林男開庭，林男受法官問訊後，神情緊張的回應，「真的很後悔也很抱歉，當時甚至覺得被槍斃算了。」

回顧此案，警方調查，林姓男子在自家彩券行上班，長期精神不穩定，經常與家人因瑣事爭吵，也曾向父親潑汽油，揚言要同歸於盡；案發當日晚間6時，林男認為姐姐向父親說他壞話，便騎車到加油站購買汽油，返回彩券行後，不顧店內還有母親，便朝姐姐身上狂潑油，並以打火機引燃火苗。

當時林男縱火後，迅速步行離開現場，警消到場時，小小的彩券行店舖已陷入茫茫火海，火勢甚至蔓延到隔壁洗車場，經緊急灌救將人救出後，林男的母親 不幸傷重不治，其姐姐則重傷。

刑事部分，台北地院一審依殺害直系尊親屬、縱火罪嫌處17年徒刑，經上訴二審，高等法院今首度提訊林男開庭，林男透過律師答辯，指稱自己並無縱火本意，案發當時是被其姐姐激怒，才一時以打火機點燃火苗。

面對法官提問，林男才神色慌張地吐出心聲，林男說，「真的非常後悔也很抱歉，犯下此案之後，都覺得乾脆槍斃我算了」。民事賠償部分，台北地院判林男須賠償其父親331萬元、其姐姐332萬元。

(中時新聞網)