新北市警局因應清明連假加強交通疏導。（新北市交通警察大隊提供）

周末就是清明連假，新北市警局表示，3月20、21日及27、28日連續2個周末已強化五股區成泰、洲后、孝義路、八里區龍米路、淡水區淡金路掃墓車流疏導及實施墓區車輛分流管制措施，雖已提升車流運行速率，惟部分路段仍有車潮驟增情形。

新北市交通警察大隊表示，預估連假期間掃墓祭祖車潮仍將出現，而車流瓶頸點為五股過關渡大橋往淡水、三芝方向，沿線的臺64線下五股一（成子寮）匝道、五股區成泰路、八里區龍米路、淡水區民權、中正東、淡金路都是易壅塞雷區，新北警研判五股、八里、淡水、三芝山區公、私墓範圍廣大，導致該路段常衍生掃墓、出遊車潮交織強碰之窘境，提醒民眾提前分流掃墓或搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。

連假返鄉車潮交通部公路總局預估將於今（1）日下午開始陸續出現，觀光旅遊車潮則於4月2日至4日上午於旅遊熱點湧現，至於4月4日下午至4月5日則會出現收假車潮。

新北警為因應本週末清明節連假期間大量掃墓人、車潮湧入，已於各墓區主要路口部署分流管制點加強管制。並再次呼籲分流管制措施如下：淡水、三芝公墓區北新路啟動總量管制，淡金、北新路設牌面指引掃墓車輛行駛替代道路，改由奎柔山路、大湖路分流上山；北新路6.2K處至北新、大湖路口實施交通管制，至北海福座墓園車輛請前行至福圓路口迴轉候排進入停車場，若停車場滿場時請遵從工作人員指引右轉至大湖路臨時停車場停放或搭接駁專車入園；民眾掃墓後亦可利用替代道路（行忠路、奎柔山路、大湖路）下山，避開北新路主線龐大車流，以降低墓區道路壅塞範圍與程度。

(中時 )