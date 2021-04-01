11歲女童癲癇發作 警聽聞不開罰單趕往救援

11歲蔡姓女童3月31日晚間6時許，突然在路邊癲癇症發作，蔡父趕緊將手伸入女兒口中，避免她咬到舌頭，附近民眾見狀連忙向一旁的新店警分局碧潭派出所警員施偉東、李柏昇求援，當時警員正在取締交通違規，立即放下手邊工作趕往現場協助，所幸救護車抵達後女童已無大礙。

民眾在臉書社團中發文說，下班經過新店北新路準備待轉時，發現有個小女孩倒地無意識，爸爸一直試圖叫醒女兒始終無反應。一開始以為是車禍案件，但是左轉後停下機觀察一會，發現不對勁，眼角餘光掃到同向車道有警車閃著警示燈，立馬衝向前跟警察求救。

民眾說，2位警察原本正要開單告發規民眾，接受到救援需求後，年輕員警立刻跟著他衝到事發現場，老員警上車鳴笛停好車詢問情形後，以無線電呼叫救護車支援，還好新店消防隊就在兩個路口不遠處，消防車抵達現場時，小朋友已經清醒。原來小女孩因為癲癇發作失去意識，爸爸手都被咬到出血了，有時候停下車關心一下，即使慢了半小時回家，內心也是暖暖的。

(中時 )