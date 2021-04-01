美債殖利率走揚、對沖基金Archegos爆雷，引發市場恐慌。衡量投資人情緒的CNN Money恐懼與貪婪指數本周大幅下滑，來到「恐懼」區間。投信法人表示，短期市場尚未脫離震盪格局，但伴隨著景氣進入擴張循環，企業獲利成長動能轉強，短線大跌正提供逢低加碼進場的絕佳機會。

近期美債殖利率大幅飆升，引發市場對於通膨的隱憂，擔心美國聯準會(Fed)可能因此提早收緊政策，造成股市波動加劇；無獨有偶，由前老虎基金股票分析師Bill Hwang創立的對沖基金Archegos Capital，本周驚傳部分持股無法履行保證金，遭到強制斷頭，華爾街投行已拋售超過200億美元股票資產。

兩大負面消息再度打擊投資人信心，代表市場情緒的CNN Money恐懼與貪婪指數(Fear & Greed Index)本周滑落到50以下的「恐懼」區間，處於今年2月中下旬以來的低檔位置。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，短期市場對於通膨的預期仍未降低警戒，加上，投資人擔心Archegos爆雷可能造成的連鎖效應，預期未來1～2個月，股市難脫震盪整理格局。不過，隨著疫苗施打成效浮現，全球景氣正進入擴張循環期，企業獲利動能轉強下，對後市不看淡。

現階段處於行情風格切換初期，先前漲多的AI人工智慧等科技類股難免震盪調整，所以操作策略上，不妨採取定期定額方式分批布局，並且提高扣款金額、次數，累計更多單位數，拉高中長期的勝算。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，Archegos事件主要衝擊媒體、中概、金融股，科技股遠離風暴範圍。同時，由物聯網、自動駕駛、大數據等AI相關領域拉動的需求，持續火熱，預期未來幾年AI產業的獲利將呈現跳躍式成長。

以ROBO全球人工智慧指數成分股為例，預估未來3年每股盈餘年複合成長率為25％，都超越那斯達克指數的16％、標普500指數的11％。有獲利成長當靠山，陳世杰認為，短線大跌，便是逢低加碼進場的好時機。

(工商 )