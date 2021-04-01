友達砸3.31億加碼富采 持股突破8％ 19:292021/04/01 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於mini LED趨近系統端，面板廠的設計能力日漸吃重，面板大廠友達（2409）再砸3.31億元，加碼富采投控（3714）持股3,980張，友達對富采持股突破8％，穩居富采第一大股東，市場揣測，友達將會伺機，繼續加碼富采持股。 《國際金融》連4紅 歐股單季勁揚7.8％ 上市櫃去年大賺2.46兆 歷史新高 (工商 ) #富采 #友達 #富采投控 #加碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 期富邦VIX淨值跌破2元 留意下市風險 15:152021/04/01 財經 《金融》黃金築雙底 4月通膨見真章 17:232021/04/01 財經 上市櫃大陸轉投資 去年猛賺4,751億新高 04:102021/04/01 財經要聞 富邦壽 力拚今年再賺600億 04:102021/04/01 財經要聞 興勤電子加碼投資20億 高市府：加速高雄5G智慧城發展 14:342021/04/01 寶島 王正棠炸裂 游霆崴暌違1年奪勝 04:102021/04/01 運動天地 《基金》科技股遠離Archegos風暴 AI基金領漲有風 10:352021/04/01 財經 《集中市場》外資轉買不愚人 三大法人買超174.31億元 15:242021/04/01 財經 許富凱攻蛋邀姊姊 笑拒Ella怕被脫光 04:102021/04/01 娛樂新聞 《國際金融》拜登基建計畫＋製造業報喜 歐股即將登上高點 16:492021/04/01 財經 《盤中解析》天價再現 Q2開門見16600 11:092021/04/01 財經 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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