由於mini LED趨近系統端，面板廠的設計能力日漸吃重，面板大廠友達（2409）再砸3.31億元，加碼富采投控（3714）持股3,980張，友達對富采持股突破8％，穩居富采第一大股東，市場揣測，友達將會伺機，繼續加碼富采持股。

《國際金融》連4紅 歐股單季勁揚7.8％
上市櫃去年大賺2.46兆 歷史新高

(工商 )

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