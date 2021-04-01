由於mini LED趨近系統端，面板廠的設計能力日漸吃重，面板大廠友達（2409）再砸3.31億元，加碼富采投控（3714）持股3,980張，友達對富采持股突破8％，穩居富采第一大股東，市場揣測，友達將會伺機，繼續加碼富采持股。

(工商 )