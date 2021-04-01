台北市警察局長頒贈「勇跤蹄」破案茶跟咖啡給有功員警。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊員警，3月30日在萬華街頭連開8槍攔阻拒檢車輛，查獲1把手槍、子彈12發、海洛因及安非他命等贓證物，台北市警察局長陳嘉昌特別在月報會議表揚有功員警，指示要即時從優敘獎。

保大表揚破案有功人員，同時對於獲勤務評核最優異單位，中華民國書學會副會長龔朝陽特別親撰「天下第一隊」的書法予以鼓勵，陳嘉昌並頒贈象徵「勇跤蹄」的破案茶跟咖啡，以凝聚團隊向心力及增添光榮感與榮譽心。

《LINE Today》在3月12日到3月20日進行「六都之中，你認為哪裡治安最好？」的網路投票，20.8％的網友認為北市治安最好，獲得六都第一名，陳嘉昌表示，民眾滿意度得來不易，將要求員警持續整肅幫派及街頭暴力。

保大在去年下半年「線上立破」全般性刑案1448件、1383人，截至今年3月底已查獲全般性刑案695件、661人，掃蕩街頭暴力成果豐碩。

(中時 )