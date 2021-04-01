調查局專員徐宿良上月29日搜索，外傳檢調在徐的住處查扣5000多萬，包含名牌包、名錶、名車總價上億。桃園地檢署1日公布查扣內容，查扣現金170萬、賓士2輛，香奈兒、LV、愛馬仕等包包25個等，粗估包括現金在內總市價達2000萬元。
外傳在徐住處搜出巨額現金等，桃園地檢署、調查局昨天都發新聞稿否認，指與事實不符，但以偵查不公開為由，不願說明詳細內容。但經過1天後，檢方又說依照「偵查不公開作業辦法」相關規定，有適度公開說明必要。
檢方說明，因偵辦過程中，發現徐宿良跟李翠萍帳戶中，有多筆與收入顯不相當之金額流入，專案小組認為與其職務及財務狀況顯不相當，因案情發展需要，搜索他住處等4處地點，並查扣相關帳戶、證物。
檢方說明，共查扣8個帳戶，目前結餘87萬元，流向還在清查中。總共查獲現金170萬元、名錶29支、名牌包25個、汽車3部。不過毒品還沒尋獲，毒品消失原因還在偵辦中。
根據檢方公布資料，香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個。車輛包含賓士GLB200、E200、馬自達 CX5。手錶中，勞力士、沛納海等29支。
(中時 )
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