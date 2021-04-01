天空一直不下雨，全台水情嚴峻，各區展開節水大作戰，苗栗、台中、北彰化4月6日起實施「供5停2」的分區限水，中市大里區立仁里長鄭伯其1日號召學區立新國中的家長，能將多餘或已畢業的制服捐出來，讓學區內有需要的學童能有制服可替換，活動一提出已募集了近10套的運動服，盼愛心家長能多多響應。

由於國中生並未有便服日，頂多就是制服與運動服輪流穿替，但中市4月6日起就要實施「供5停2」的分區限水措施，也就是有連二日停水，不少家庭以不洗衣服來因應，但有些弱勢家庭的子弟，就只準備了一套制服、一套運動服，限水措施就面臨了無乾淨衣服可換的窘境。

大里區立仁里長鄭伯其表示，有些弱勢家庭的子弟，就只有一套制服、一套運動服，尤其現在是夏天，國中生跑跑跳跳，難免汗流浹背，衣服臭烘烘，現又面臨無水可洗衣服的狀況，因此發起畢業的學長姐能把多餘的制服給捐出來，讓一些有需要的學童，能度過缺水的難關，目前募集的套數不多，盼愛心家長能多多響應。

立新國中校長張嘉亨表示，捐贈制服、運動服的活動，學校本來就有在畢業季，鼓勵畢業的同學，能將衣物捐給學校，學校會提供給家境有困難的同學使用，物盡其用不浪費，這次限水情況比較特殊，目前學校募集的制服不太多，將會去統計，計算出需要的數量，與里長這邊一起會合作，儘量讓同學們在限水期間能有乾淨制服、運動服穿。

(中時 )