台積電在公開資訊觀測站的最新官方聲明，「為了因應市場需求，台積公司預計在接下來三年投入美金1000億元增加產能，以支持領先技術的製造和研發」；證實了台積電發給IC設計客戶的信件內容為真，台積將準備砸千億美元的資本支出，在未來3年蓋廠擴產能！

筆者認為，這將近3兆台幣的資本支出規模，將震驚全世界包括華爾街的外資法人，預料接下來各外資券商在連假期間或之後，會紛紛調升台積電的目標價與展望，以及更確立台積電的競爭優勢，以及跟三星、英特爾等廠的差距，先前英特爾新CEO說今年將花200億美元蓋新廠，台積是3年1000億美元，年均333億美元是英特爾的1.6倍多，所以差距只會越來越大，至少5年內它們是不可能追趕上台積電的。

而且，雖然此消息在盤中已經傳開，但是官方盤後才證實，筆者認為此利多還沒有完全發酵，更精彩的大行情與外資認錯回補效應，將在下週與4月開始顯現，所以投資朋友可在此連假期間，密切注意台積電ADR於美股的走勢與溢價狀況，來預估下週二的開盤行情。先前著名的ARK基金，女股神伍德(Wood)為了彌補特斯拉的下跌虧損，以賣台積電ADR來彌補，這次看到台積電紮紮實實的資本支出，非常可能會回補台積電，然後帶動華爾街各大基金，再次進場買台積電，這是絕對有可能的！

台股加權指數今(1)日創下新高16,602點，但台積電卻還未填息，櫃買也頻創2007年7月以來的新高，代表台股真的很強，護國群山勇敢站出來接棒。如果台積電在此大利多之後，能再上漲個100元，那將貢獻大盤至少800點的點數，保守估計都能讓大盤創高到17,200-17,400點，所以台股上萬七不是夢！

日前金管會主委黃天牧說萬六有點高，這是不爭的事實，因為站在歷史高點往下看，當然有點高，12,682點也覺得高、13,031點也覺得高、萬四、萬五、萬六哪次往下看不覺得高。總之，股民先不必擔心台股會泡沫化，還不到時候，至少在2年內零利率與不升息的環境下，加上台積電驚天地並泣鬼神的擴產能舉動，讓台股與台積電有三尊「頭」走勢，外資回頭、磕頭、再埋頭買股，所以台股在金牛年會牛氣沖天，這是非常合理也可以預期的事。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)