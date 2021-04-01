嘉義縣長翁章梁（左）祝賀林文村董事長（右）榮任第一屆嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會理事長。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會成立，嘉義市長黃敏惠表示，廠協會將群聚隱形冠軍的傳產力量打團體戰，縣市合作創造共贏；嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣積極發展工業，將創造新型態消費，期待嘉義市一起努力。

創會理事長林文村表示，嘉義民雄工業區聯誼會、頭橋工業區聯誼會轉型，於3月31日共同成立「嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會」，全國有86個工業區，本廠協會棣屬於工業區全國總會，升級並擴大服務能量，協進會是一個平台，讓廠商共享資源，配合工業局管理中心發展產業，翁縣長、黃市長都很看重協進會的創立，協進會將促進產官學民全贏。

嘉義市長黃敏惠（中）率市府團隊，祝賀林文村（右六）榮任首屆嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會理事長。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會成立，升級並擴大服務能量。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，民雄、頭橋工業區是嘉義很重要的工業區，有許多製造業的隱形冠軍在地深耕，帶給地方無窮的生機，民雄、頭橋工業區廠協會創立，象徵台灣產業凝聚力量打團體戰，「台灣隊」打團體戰才能讓台灣更強大。

黃敏惠表示，彰雲嘉南是台灣的榖倉，卻是經濟的谷底，這是地方長期的隱憂，6都興起以後，隱憂恐加劇，嘉義縣市是共同生活圈，一起攜手合作才能更壯大嘉義的量能。

翁章梁表示，民雄頭橋工業區發展很好，有許多廠商是隱形冠軍，在產業鏈結扮演重要角色，台灣產業正往南部發展，民雄頭橋工業區是傳統工業區，也面臨擴廠的土地不足的問題，縣府會協助解決。

翁章梁表示，縣府與南科管理局將成立科園區籌備辦公室，以推動創建科園區，嘉義縣未來的發展會促進就業，帶動消費，初期嘉義市獲利最大，但長期來看，嘉義縣將創造出低度開發、多樣性大面積的新型態消費中心，期待嘉義市也要努力。

(中時 )