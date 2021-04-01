針對珍愛藻礁公投案，農委會主委陳吉仲日前代表政府與環團代表對話，對於部分環團提出第三天然氣接收站外推方案，行政院長蘇貞昌今邀集副院長沈榮津、經濟部長王美花、陳吉仲等人討論，蘇揆要求相關部會做好盤點與評估評估三接外推方案，審慎考慮可行性。

行政院計畫推動興建三接，環保團體擔憂破壞當地藻礁生態，發起珍愛藻礁公投，行政院始終保持說明及溝通的立場，對於前環保署副署長、律師詹順貴日前建議，將三接興建現址觀塘工業港在往外海推移，減少浚挖，避開對水下礁體的影響。

據悉，蘇貞昌今首度指示經濟部，針對三接興建現址觀塘工業港再往外海推移的方案進行評估，政院官員強調，三接問題跟藻礁保護，政院跟環團立場一致，希望透過比較多對話討論尋求共識。

行政院發言人羅秉成表示，行政院有掌握部分團體提出外推方案，蘇貞昌認為民團提出後應假以評估及審慎考慮可行性，今除聽取陳吉仲報告說明外，並邀集相關單位討論，要求做好盤點與評估，釐清外推方案對工期、預算、供電穩定的影響。

羅秉成說，蘇揆要求相關部會，本於職責掌握數據分析及梳理研究，以行政具體方案，以利於跟環團對話，希望能夠縮短彼此距離，尋求最大共識，創造雙贏的局面。

(中時 )