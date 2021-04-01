歐陽龍與傅娟之女歐陽娜娜，不僅長得漂亮還拉得一手好大提琴，讓她從小就是鎂光燈的焦點，後來赴大陸演藝圈發展，更深得觀眾喜愛，微博吸引超過2千萬粉絲追隨。然而一眨眼歐陽娜娜已長成亭亭玉立的大姑娘，今(1日)在微博曝光最新雜誌封面，肩帶滑落微露酥胸的性感模樣，更是讓網友直呼歐陽娜娜真的長大了。

現年20歲的歐陽娜娜，今日在微博曝光為時尚雜誌拍攝的性感封面照，照片中她身穿一襲黑色低胸禮服，讓她迷人的肩頸線條一覽無遺，接著更乾脆躺在沙發上，慵懶地撫弄鸚鵡，豐滿北半球隨著她的動作呼之欲出，畫面養眼又撩人。

歐陽娜娜最新雜誌封面照，肩帶滑落露酥胸。(取自歐陽娜娜微博)

歐陽娜娜又一次的性感突破，果然吸引大批網友留言讚嘆，「女兒真的長大了」、「太美了」、「歐陽娜娜的高級感是很多同年齡女星沒有的」、「還是黑色頭髮好看」、「歐陽辣辣辣死我」。但也有人認為她上鏡臉有些圓潤，再瘦一點會更完美。

曾演出電影《北京愛情故事》、《破風》的歐陽娜娜，早前拍片回答網友提問，提及這2年沒有拍戲的原因，她說一部分是因為她要上學的關係，很難在放假時間拍到適合的戲。她說遇到合適的製作班底，還是會想要拍戲，但拍戲或遇到好的導演都是可遇而不可求的緣分。

(中時新聞網)