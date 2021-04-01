圖二：木製扮家家酒玩具收銀機，2190元，即日起日至14日 凡持MUJI無印良品聯名卡或出示手機APP應用程式MUJI passport、無印良品LINE好友官方帳號，即享全品項結帳再9折優惠。（無印良品提供）

圖三：生活工場聯手藝人王欣晨為孩童發聲，連假四天於臉書指定文章下方留言，每一則留言，生活工場及王欣晨即各自捐贈一元。（生活工場提供）

圖四：百吉x樂天桃猿白桃棒棒冰，4號將於樂天桃猿與富邦悍將的球賽中首次亮相，而現場也準備5000隻聯名棒棒冰送給球迷。（台隆集團提供）

圖五：持4月4號至5號任一場中華職棒球賽門票票根至吉豚屋，點定食送勝利豬排（腰內豬排）一份。（台隆集團提供）

鄰近兒童節，不少業者如無印良品、台隆手創館以及生活工場等皆推出相關優惠、活動吸引消費者。 台隆集團旗下冰品品牌「百吉」，首度跨界聯名樂天桃園棒球隊，推出「百吉x樂天桃猿白桃棒棒冰」，並將於兒童節當天於樂天桃猿與富邦悍將的球賽中首次亮相，而現場也準備5000隻聯名棒棒冰送給球迷;另外今年適逢集團70年，決定決定旗下消費者持4月4號至5號任一場中華職棒球賽門票票根，至台隆手創館全國門市消費，即可享單筆滿千現折200元超殺優惠，而吉豚屋則提供點定食送勝利豬排（腰內豬排）一份，加碼回饋球迷。

而無印良品除推薦適合小朋友用的繪圖文具如軟質聚乙烯收納系列以及塗鴉紙捲、木製扮家家酒玩具組等商品外，4月1日至14日，消費者凡持MUJI無印良品聯名卡或出示手機APP應用程式MUJI passport、無印良品LINE好友官方帳號，即享全品項結帳再9折優惠。

生活工場則與藝人王欣晨攜手做公益，於4月2日至5日兒童節連續假期期間，民眾於指定貼文留言，每則留言生活工場及王欣晨將各自捐贈1元於家扶基金會，為兒童盡一份心力。

(中時 )