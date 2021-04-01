「玉兔」鄭如吟從《我愛黑澀會》岀道，擁有亮麗外型和精湛舞藝，累積不少粉絲，常在社群網站分享生活的她，今（1日）曬出全裸泡湯影片，整個美尻被看光，讓網友看傻眼，驚呼「尺度太大了吧」。

玉兔1日在IG貼出一段泡湯影片，只見她紮起頭髮，全身脫光光，整個人泡在湯池裡，看來相當享受，吸睛的是，她不只秀出整片白皙美背、纖細蠻腰，渾圓翹臀也全入鏡，真的是全裸被看光，尺度相當大，玉兔還應景發文Tag「愚人節快樂」，並透露該段畫面是好友若綺幫忙拍攝的，當時原本要拍照卻不小心按到錄影，連玉兔本人也稱是大尺度。

玉兔自曝全裸泡湯片，尺度太大網友驚呼連連。（圖／翻攝自IG）

影片Po出後，連好姐妹洪詩都驚呼「這是能放出來的嗎」，蘇心甯、成語蕎、董梓甯、琳妲等人也留言讚嘆「大絕」、「太性感了吧」、「哇噻」、「好猛」，不少粉絲更激動直呼「太敢了吧」、「嚇到我了！這是整人影片嗎？」、「太犯規啦，要流鼻血了」、「這尺度真的太大」。

玉兔之前在《我愛黑澀會》結束後，一度離開演藝圈，發揮所學成為護士，後來又決定重返演藝圈追求表演夢，直率作風成為不少談話節目常客，平常穿著算保守的她，也曾曬出穿比基尼的辣照，難得解放有料好身材，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

(中時新聞網)