龍燈-KY（4141）去年在北美、巴西及阿根廷等市場成長，加上管銷費用有效控制，營運大見轉機，本業獲利約2.08億元；惟因巴西幣、人民幣出現匯損，全年匯兌損失約7.17億元，導致2020年全年稅後淨損5.09億元，每股淨損2.94元。

龍燈表示，今年前二月營收10.25億元，年成長率23％，已逐步掃除疫情陰霾，目前本業成長仍然保持樂觀，預期隨著疫情緩和，新興國家貨幣匯率趨於穩定狀況下，期待今年能有較佳的獲利表現。

去年營運倒吃甘蔗的龍燈，第四季合併營收29.58億元，年增6％，若排除匯率因素，單季營收成長18.7％，營業淨利2.27億元，年成長率高達84％，單季稅後淨利1.42億元，稀釋後每股單季盈餘0.83元。

該公司2020年合併營收92.22億元，年同期增長10.4％，但若排除匯率因素，營收年成長率達25.6％，受惠公司在銷管費用的有效控制下，全年營業淨利4.14億元，較去年營業淨利0.94億元大幅成長。

財務長袁新澤表示，去年北美市場擺脫前一年度氣候不佳所造成的負面影響，銷售成績恢復以往水準，年成長率高達50％，而在南美市場部份，巴西及阿根廷等市場需求強勁，即使受到匯率眨值的影響，營收成長仍高達20％，另外歐洲及中國市場也各自成長9％及4％。

不過，受到疫情及貨幣政策等因素影響，主要貨幣相對新台幣匯率眨值，其中巴西幣匯率在第一季大幅眨值後仍在低檔震盪影響最大，另外下半年人民幣的升值亦是影響因素之一，因此全年匯兌損失約7.17億元，導致2020年全年稅後淨損5.09億元。

龍燈表示，近三年來銷管費用合計減少約21％，費用佔營收比更從36％降至30％；本業在營收成長及費用下降雙重表現下，排除匯率損失，本業獲利約2.08億元。

(工商 )