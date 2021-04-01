61歲翁姓男子去年5月底在龜山住處用手機拍下少年性交的畫面，還傳到家庭群組，女兒把影片傳到臉書社團，引起軒然大波。不過桃園地檢署偵辦後，認翁男、女兒涉犯違反兒童及少年性剝削防治條例，依法提起公訴。

檢方調查，翁姓男子在家中廚房看到少年在性交，拿起手機錄下畫面，並傳到家庭群組，後來女兒居然把內容上傳臉書社團，並貼文「學生在公園涼亭激情」，供不特定人上網觀覽。警方獲報，循線找到翁姓父女，兩人也在警詢時坦承犯案，檢方依法提起公訴。

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(中時 )