美國總統拜登在賓夕法尼州匹茲堡發表演講，公佈了他總支出達2兆美元的「美國就業計畫」（American Jobs Plan），做為經濟復蘇計畫中的第一部分，這將是自美國修建州際高速公路並贏得太空競賽以來最大的國內公共投資，而且這項方案將讓美國在競爭中勝過中國。

《美國之音》指出，拜登提出的美國就業計畫側重於對基礎設施、製造業、清潔能源、護理產業以及科技研發的投資，將創造數百萬份好工作，並團結和動員整個國家來應對我們這個時代的巨大挑戰——氣候危機和專制中國的野心。

拜登在匹茨堡談到美國就業計畫時說，「這將創造世界上最為強大、最有韌性和創新性的經濟，美國的對手會擔心我們即將建設的關鍵基礎設施。」

報導說，白宮公佈的美國就業計畫中，包括投資6210億美元用來建設和改善美國的交通基礎設施。將替換飲用水系統的含鉛管道，更新電網，封堵成千上萬的廢棄礦井，保證所有美國人都能擁有高速寬頻，建造與改造200多萬幢住宅和商業建築，對中小學和早期教育設施進行現代化改造，升級退伍軍人醫院和聯邦政府大樓，增加對護理產業的投資並提高老年護理人員工資，加大科技研發投資，扶持製造業和小企業，加強對美國工人的培訓，以及確保工人加入工會並與雇主進行集體談判的權利。

在有關與中國競爭的部份，拜登的美國就業計畫裡有多項陳述，首先提議投資1740億美元，用以贏得電動汽車市場；其次，為趕上中國在研發方面的支，拜登呼籲國會投資1800億美元，以提升美國在人工智能、生物科技、半導體、先進計算、通信技術和清潔能源各項科技的研發設施，另外投入350億美元，用以實現氣候科學方面的技術突破，使美國成為清潔能源技術的全球領導者。

在經費來源上，拜登政府提出美國製造稅收計畫（Made in America Tax Plan)，將美國的企業稅率由目前的21%提升至28%，同時還包含了一系列稅改舉措。

分析人士認為，拜登的美國就業計畫不僅限於對傳統基礎設施的改善，更反映出民主黨希望借此推動美國向清潔能源新經濟轉型。而拜登此前曾承諾讓美國到2050年實現淨零排放，到2035年實現100%的清潔電力。

拜登強調，如今這個世界上有很多專制者認為民主再也無法達成共識，而專制可以，所以他們會贏。這就是美國和中國以及世界其他國家競爭的本質。（圖／美聯社）

白宮官員週三表示，他們預計需要一些時間來跟國會方面就美國就業計畫進行談判。

拜登強調，「如今這個世界上有很多專制者認為民主再也無法達成共識，而專制可以，所以他們會贏。這就是美國和中國以及世界其他國家競爭的本質。基本的問題就是，民主是否還能惠及人民，是否還能形成多數意見？我認為可以，我認為我們必須做到。」

分析人士認為，基礎設施計畫有可能成為拜登政府最主要的政治遺產之一。拜登的兩個前任——歐巴馬總統和川普總統——都曾在這個問題上做出重大承諾，但均未能兌現。

(中時新聞網)