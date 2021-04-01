2020年台股強漲23％，今年以來，多頭氣勢不墜。統計全球主要股市今年以來至3月30日漲幅，台股以12.4％優異表現，打趴美股S&P 500、大陸滬深300、德國DAX、英國CAC等主要指數，表現居冠。投信法人持續看好台股，包括永續企業表現佳、獲利創新高、資金行情旺、關鍵技術優勢，四大亮點可望持續推升多頭走勢，台股基金後市旺。

愈來愈多企業改變「利潤至上」的想法，不只對股東負責，也要對地球負責。企業在追求獲利與成長的同時，必須也要重視公司治理、環境保護及社會責任。以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，是永續投資好標的。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，扣除晶圓代工產業後，電子其餘次產業今年獲利年增率預估17％，優於去年的8％；傳產股去年獲利年增率約18％，今年可望上看27％，企業獲利創新高成為台股續漲的重要關鍵。此外，目前台股市值相對台灣M1B倍數仍低於2008年與2000年，資金動能未減。

陳思銘分析，2020年由於新冠肺炎的影響，幾乎全球每個產業都受到嚴重打擊，唯有半導體產業還能維持成長。根據資策會市場情報研究所(MIC)估計，2020年全球半導體市場的規模可望達到4,300億美元，比起2019年成長約4.7％。

展望2021年，全球半導體市場將呈現雙位數的成長，規模也將來到4,700億美元。5G、AI、高速運算等新需求強勁，台灣憑藉著獨步全球的半導體技術，扮演啟動各種新領域的樞紐角色。

(工商 )