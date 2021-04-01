即使政府自去年底起加重打炒房力道，不過自住買氣依然強勁，加上近年新建案完工量體漸增，帶動六都3月建物買賣移轉2.26萬棟，月增45％、年增14％，累計第一季買賣移轉6.22萬棟、年增16％，創下了十年來同期新高。

根據六都地政局1日公布3月買賣移轉棟數資料，3月六都交易量普遍較農曆春節、基期較低的2月增加26～58％，較去年同期肺炎疫情爆發、市場恐慌時還高出8～20％，雖然月和年度的比較基期較低，不過整體來說，第一季房市交易熱度並未下滑，甚至還超越房市景氣最熱絡的2013年的第一季。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年第一季正值疫情期間，買賣移轉棟數基期較低，反觀今年民眾購屋信心偏向樂觀，許多指標都反映當前房市熱度，3月打炒房政策陸續明朗後，的確有達到抑制房價的效果，部分預售案也出現一小波轉手潮，待政策陸續上路後，自住當道的態勢將更為清晰。

在各都單月表現方面，新北、桃園與台中3月買賣移轉棟數都創下2012年以來的3月同期新高，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，近年建設題材豐沛，且都是企業在台投資的大熱門，加上重劃區開發，包括江翠北側、土城暫緩、中路、A7、北屯機廠、廍子等新興重劃區，近期都陸續邁入新案交屋高峰期，在交屋潮一波接一波的情況下，買賣移轉量持續走高。

以第一季年增率來看，六都除了台南以外，其餘五都有雙位數成長。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，去年下半年開始的資金熱潮以及超低利率環境持續，加上台灣的疫情控制得當，經濟前景也看好，讓今年買氣較去年熱絡，置產等剛性買盤依然強勁。不過，立法院已經通過房地合一稅2.0初審，未來上路實施後，是否對房市交易量造成影響，值得關注。

(工商 )