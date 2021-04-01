Melody發新書《現在的妳，在哪裡？》，1日與沈玉琳一起主持TVBS《11點熱吵店》，沈玉琳準備100顆粽子，祝Melody新書大「粽」，她新書上架才三天已四刷，衝上各大書店排行榜，沈玉琳表示出書第一天就想去支持，約老婆到書店買書，孰料書全賣光，只看到宣傳海報。

Melody也親自送上簽名的書給沈玉琳，並問他要不要認購100本，沈玉琳笑說：「我本來想說買200本大力支持，而且這本書是很正面、鼓勵人的，跟我之前買的女星寫真集不一樣，那些都要藏在後車箱，但Melody的書帶回家，我老婆不會反對。」現場為慶祝Melody大賣，沈玉琳準備100顆粽子，Melody表示「新書大『粽』」，這樣的諧音哏很是沈玉琳的風格，沈玉琳不改幽默拿出「特製時尚『大粽』彩帶」，替她背上，只是粽子位置尷尬，她邊笑邊說：「我回家要跟老公分享玉琳哥幫我做的彩帶，叫他不要太介意。」

Melody出新書。（TVBS提供）

Melody在書中說男人就是黃金獵犬，就是在指老公，會這樣寫是她覺得男人有時候就是一個口令一個動作，要常常給鼓勵，就像在帶一個幼犬。連沈玉琳都贊同：「男人就是要被教化。」書中也寫到，剛生完小孩還在哺乳期時，跟老公在餐廳吃飯，遇到「前男友」很帥氣還帶著小孩，上前打招呼，Melody沒想過會在這種身材臃腫的時候遇到前男友，讓她超尷尬。沈玉琳問她：「是唱情歌那位嗎？」Melody連忙否認，笑說前男友不是只有大家知道的那位。

(中時 )