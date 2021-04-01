桃園璞園自從擊敗聯盟龍頭台啤之後，真的變成完全不同的球隊了！前兩戰分別贏了台啤19分、贏了台銀17分的璞園，1日靠著喬丹貢獻28分、18籃板及9助攻的準大三元，終場100比78轟翻高雄九太，也把雙方勝差縮小到可以追上的2.5場。

挾著前兩場爆冷痛宰對手的氣勢，璞園今天一開賽展現勢不可擋模樣，不僅洋將喬丹，包含林金榜、施顏宗、吳家駿等人也有表現，一舉擴大領先差距到21分之多，九太中鋒吳宏興更在次節刻意肘擊璞園前鋒施顏宗，換回一次技術犯規。

上半場結束，璞園取得47比28領先，但到下半場，九太突然發動一波12比4小高潮追上，甚至靠著吳曉謹連進兩顆三分球，縮小雙方差距到6分，可惜接下來全看璞園表現，喬丹、施顏宗與林金榜接連進球，重新擴大領先到16分。

來到末節，九太更是毫無抵抗能力，前3節陷入沉默的盧峻翔突然爆發，展現本季本土得分王應有本事，幫助璞園繼續擴大領先差距到26分之多，眼見場上大勢已去，九太乾脆提前換下JC戰象，宣告末節後半段比賽已經進入垃圾時間。

(中時 )