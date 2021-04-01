富商翁茂鍾爆發與司法人員不當交往案後，台灣高檢署發現，翁過去因違反證券交易法等案，經法院判處應執行有期徒刑1年確定，經檢察官准予易服社會勞動，但翁竟勾結多名公務員包庇，易服社會勞動執行虛偽作假，涉嫌偽造文書等罪嫌，高檢署發交臺灣台南地檢署偵辦，並於今指派11名檢察事務官協助偵查。

高檢署發現，翁於 2012年間因涉及共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，遭高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，經台北地檢署囑託台南地檢署執行，經該署准予易服社會勞動，竟於短短2012年1月至9月間，即將合計2196時之社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實之情事，經調閱卷證並進行相關清查後，發現翁與執行機構相關涉案人員疑涉偽造文書等犯罪嫌疑，乃將全案發交台南地檢署偵辦，並指派本署檢察事務官共11人，於今(1)日支援台南地檢署執行傳喚等偵查作為。

(中時 )