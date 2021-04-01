三立、華視八點華劇《廢財闖天關2》劇情進入尾聲，飾演天才霸總Cash的李國毅，因大腦運作快於常人，導致每天夜不能寐，偶爾才會突然當機休眠，後來意外發現他只要在女主角李亦捷旁邊就能睡著，於是每天都約李亦捷一起「睡覺」，網友笑說：「李國毅躺得越來越自然」、「兩人好像老夫老妻」、「曖昧氣氛蔓延」。李亦捷表示，劇中李國毅還要求睡覺需有「儀式感」，要牽著手入睡，讓她覺得很像小孩子、很好笑，她笑著抱怨：「很羨慕他可以睡覺，因為只要他睡著，我就會要ㄧ直講台詞。」

李亦捷也被觀眾稱讚越來越漂亮，她開心表示：「外表、造型是其次，我覺得是觀眾越來越跟夏天芹這個角色站在ㄧ起。」她因拍攝《廢財》增加許多粉絲，也開始有粉絲應援，她透露之前看到李國毅被粉絲應援就跟他說：「不僅有餐車，食物包裝上面還有你的照片貼紙，感覺好厲害唷！」當時他回答：「妳很快就會有了！」過沒多久，就有屏東來的粉絲和李國毅的粉絲應援她，讓她超感動地說：「真的很感謝我的粉絲和他的粉絲，因為他的粉絲說：『國毅對妳很好，所以我們也要對妳好！』覺得自己好幸運能和他搭檔。」

李亦捷被誇愈來愈美。（三立提供）

李國毅與李亦捷合作《廢財》感情好。（三立提供）

《廢財2》即將殺青，李亦捷說，拍攝這部戲的每一天都很難忘，每天都會發生有趣的事，「想感謝所有ㄧ起工作的人，大家真的都很辛苦，雖然戲快要殺青了，但我知道以後都還會再聯絡，所以不會捨不得。我要再次謝謝我的助攻手夥伴李國毅，每次覺得自己沒辦法的時候，他都會跟我說：『放心！我在！』聽到這句話就會很安心。每回我們當中有ㄧ個人累的時候，另一個人就會負責打起精神，這樣的輪流默契我覺得滿好的！」

(中時 )