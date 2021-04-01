美國《國家利益》（The National Interest）指出，中國大陸目前據信領跑全球的量子探測技術，有可能發展成極為有效的反潛感測器，成為新一代的「潛艦殺手」，進而改變21世紀海戰的遊戲規則。

《國家利益》3月30日刊登國際與軍事評論家羅布林（Sebastien Roblin）的文章，稱利用量子技術的「超導量子干涉儀」（Superconducting Quantum Interference Device, SQUID），與現有的磁性偵測儀（MAD）同樣藉磁性來探測潛艦，且敏感度遠高於後者；雖然其因太過敏感而難以實際使用，但中國大陸先前曾成功開發能消除背景磁力雜訊的超導量子干涉儀，並裝設於直升機上，據稱探測範圍可達6公里，遠高於磁性偵測儀的數百公尺。

目前佔據主流反潛地位的聲納技術，由於先進潛艦的隱蔽性能愈來愈高，正面臨一系列挑戰。據信美軍「維吉尼亞級」和「海狼級」潛艦在運作時的噪音，可能可以降至95分貝，僅比海洋背景噪音的90分貝高5分貝。而合成孔徑雷達（SAR）、磁性偵測儀等其他反潛手段，前者在核能、絕氣推進系統（AIP）等動力技術下，已很難在需要時剛好探測到處於浮航狀態的潛艦；後者則是有效探測範圍太短，難以運用。

中國大陸已在量子探測技術上投入多年努力，先前也曾宣稱已完成量子雷達原型機的製造。羅布林表示，雖然潛艦多年來在制衡水面船艦、支援特戰行動、攜帶核武擔當戰略嚇阻等任務上，發揮出色的作用，但若超導量子干涉儀技術成為現實，潛艦的地位將遭受重大打擊，進而影響整個海洋戰爭體系。

(中時新聞網)