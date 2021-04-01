閎暉獲利見曙光，閎暉公告2月單月稅後獲利為400萬元、比去年同期大增118％，EPS為0.07元，法人評估，以2月單月EPS水準0.07元來看，不排除首季獲利能與去年第三季的旺季水準看齊。

閎暉自從加入華新科大聯盟之後，雖然華新科在市場上公開收購閎暉股權失敗、讓光寶一直是閎暉最大股東，不過，不影響閎暉業績開始由谷底回升，在降低功能手機按鍵比例、提高車用與穿戴裝置相關機構件產品出貨，不僅去年第三季創下數年來首度的轉虧為盈、單季稅後獲利1,325萬元，第四季獲利更進一步提高至2,994萬元，季增超過1倍，也讓去年全年虧損縮小至每股6.11元。

而華新科也採取實際行動以取得更多的閎暉股權，閎暉、華新科董事會雙雙在25日公告將舉辦8,000張的私募並由華新科全額認購、每股價格定為33元，華新科終於正式取代光寶、成為閎暉真正的最大股東，26日閎暉股價即開始飆漲，昨日盤中一度觸及50.5元波段高點、創下自2013年8月以來的新高。

也因為閎暉短期股價波動過於劇烈，閎暉公布2月單月自結獲利為400萬元，比去年同期大增118％，單月EPS為0.07元。閎暉表示，大陸子公司東莞旭榮廠已於去年第一季逐步減產，產能精實聚焦顯現效益，所以去年第四季獲利優於2019年第四季，同樣地，今年2月獲利優於去年2月。

以2月單月獲利水準來看，法人評估，即使在工作天數影響下，閎暉首季獲利仍有機會與去年第三季的近期高點接近。

(工商 )