中信兄弟30歲投手謝榮豪昨日後援登板，也達成個人生涯200場出賽，不過他自己沒注意到這紀錄，聽聞200場後自己也有點驚訝，他透露自己在2016、2017年開刀過後心境有所轉變，低潮時還曾想過自己可能會被釋出，熬過來後現在非常珍惜每一場能出賽的日子。

謝榮豪在2016、2017連2年右手肘開刀，回想起復健的日子，謝榮豪苦笑說真的很痛苦，「以前覺得健康比賽沒什麼，但開刀完看別人比賽，自己就很想下場，當時也擔心自己被釋出。」

謝榮豪還記得第2次開刀那天還是8月8日父親節，休息5個多月才開始丟球，但一開始也很不順利，「開刀復出時也有遇到瓶頸，手丟沒幾顆就不舒服、球速又出不來，卡關很久自己也會想很多，想過如果被釋出，可能就離開球場了。」

對於復健，謝榮豪只能用「痛苦」兩個字來形容，因此熬過那段時間，一路辛苦走來對於還能在場上比賽感到相當感恩，「我也不知道200場了，沒有在算，開刀完後能繼續在球場比賽就是每天盡力。」

謝榮豪透露前2年都有遇到半季手就出狀況的問題，因此季後針對肌耐力做加強，「春訓進度比較慢，到官辦熱身賽就有好一點，但開季到現在控球還沒完全到位，是目前的問題，投球機制要修正小細節，每天投球練習完都會跟小雞教練（林恩宇）再丟一下，他也盡力想幫我們改善問題，現在已經有方向了。」

(中時 )