大陸晶圓代工龍頭中芯國際於昨（31日）晚發布2020年財報，淨利潤漲141.5%，達7.16億美元，成為了科創版的「摘U」第一股；此外，在該份報告中還發現，去年傳出「師徒內鬨」風波欲請辭的梁孟松仍在職，並擔任其中的聯合執行長，也透露中芯國際贈予梁孟松要價2250萬人民幣（約1億新台幣）的豪宅。

重賞留才？台積電叛將曾內鬨，中芯祭上億豪宅挽留梁孟松。（圖／翻攝自中芯國際官網）

綜合陸媒報導，中芯國際2020年財報顯示，淨利潤大漲141.5%，成為科創版的「摘U」第一股；該報導稱，科創版只要有著「-U」的股票簡稱，即代表該上市企業尚未盈利，而中芯國際成功由虧轉盈，也將正式摘除U字特別標記。

除此之外，據中芯國際的報告中酬金明細，梁孟松原先去年酬金高達493萬美元，其中包含了要價約2250萬人民幣的住房，為所有董事中最高，只不過若不計入該套住房，梁孟松去年的酬金約達153萬美元，相較2019年的34.1萬美元的酬金，漲幅達4.5倍。

據報導指出，去年12月傳出梁孟松因不滿人事案，欲請辭的消息，但依時間線來推敲，贈房的時間點為提辭呈之前，也就意味著此事有可能非中芯國際的事後補救措施。

(中時新聞網)