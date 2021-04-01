美麗島電子報董事長吳子嘉（攝影／范佐意）

對於藍綠兩黨政治人物，吳子嘉今抽塔羅牌預測他們的未來，當他幫鄭文燦抽到皇帝、幫賴清德抽到惡魔時，驚呼他對不起全台灣網友。

美麗島電子報董事長吳子嘉今（1）日受邀到TVBS新聞大白話《超錢新聞》接受訪問，並且幫藍綠兩黨政治人物抽塔羅牌預測未來。他幫蘇貞昌抽到戰車，代表勝利，他直言要高血壓三天，因為他預測公投會過，蘇貞昌會下台，如果不是，就是他運氣好。

另外，他幫蔡英文抽到「倒吊人」，代表犧牲；彭文正是「月亮」代表不安；鄭文燦是「皇帝」；賴清德是惡魔。不過，吳子嘉直呼，「我對不起全台灣網友」！他也預測，國民黨黨主席應該就是朱立倫。

吳子嘉質疑民進黨，過去國民黨有李國鼎創辦台積電，造福台灣20年；民進黨有沒有人在做好事，做一件好事，可以造福台灣20年？

另外，對於8月的四大公投，似乎全部會過關，形同否定民進黨執政，但蔡英文民調又高居不下。吳子嘉解讀，民進黨其實做得很爛很爛，到底為台灣做甚麼好事情？只是運氣好，因為陸美衝突升高，把台灣變成危機社會，只要一喊團結，一致對外，打恐嚇牌。並且國民黨非常弱，這些因素加起來，形成蔡英文民調居高不下。

對於核能與天然氣發電的選擇，吳子嘉分析民調，有很多支持蔡英文的民眾同時也支持核能發電，讓「非核家園」突然垮掉了。並且，全世界只有台灣，沒有產天然氣但發電基載超過5成是用天然氣。他也呼籲台獨要想清楚，只要用漁船包圍，台灣就沒電了，護國神山台積電就掛了。

吳子嘉強調，這四大公投已經讓人民非常憤怒，就是要給民進黨難看，公投結果就是蘇貞昌下台。蘇貞昌雖然想選總統，但沒想到有公投，這次逃不掉，重大政策被公投否定，蘇貞昌一定下台。

至於國民黨的路線，吳子嘉建議，國民黨內部要針對兩岸路線辯論，經過菁英討論後定調，而這個路線是能讓國民黨推出的候選人在2024可以當選的，否則任何理想都是空的。

(中時新聞網)