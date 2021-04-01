疫情爆發後宅經濟熱潮加溫，加上政府好幾波的紓困助漲電商業務，美國裝運用紙箱呈現供不應求，並已連番漲價，每噸報價已飆到785美元的歷史新高，4月份很可能進一步上漲。

根據美國紙箱協會的統計，美國廠商2020年瓦楞紙製品的總產量達近4,070億平方英尺，年增3.4％或477平方英里，比紐約市都還要大。

需求火熱帶動廠商去年秋天就將紙箱價格調升到歷史新高，最近則又出現一波調漲，這無疑進一步增加供應鏈的壓力。

去年秋季廠商紙箱每噸約調漲50美元，市場基準報價達每噸765美元。根據美國紙箱協會旗下的產業刊物《PPI漿紙週刊》報導，今年稍早廠商又啟動新一波漲價，每噸至少調漲60美元，帶動基準報價飆至785美元的歷史新高。

傢俱製造商Green Forest Cabinetry的老闆摩根（John K. Morgan）表示，公司紙箱進貨成本比一年前多了22％，而且供貨商還一再通知未來價格會持續上漲。

去年爆發新冠肺炎疫情後，紙箱製造商對景氣前景轉趨保守，並對經濟衰退帶來的衝擊預作準備，完全沒料到產業會掀起一波景氣榮景。美國瓦楞紙箱第二大廠WestRock去年5月還宣布大砍股利，減幅超過5成。

KeyBanc資本市場紙類與包裝產業分析師喬瑟夫森（Adam Josephson）指出，「疫情爆發後，紙箱需求先跳水2個月，但6月份就強勢反彈，當時經濟重啟，政府又推出紓困措施，民眾有錢可以消費。」

此外，疫情期間房市景氣大好刺激裝潢活動暴增，進而帶動包裝家電與櫥櫃等大型貨品的瓦楞紙箱的需求。

《PPI漿紙週刊》總編輯魯德（Greg Rudder）表示，「由於秋天才剛調漲價格，加上之前廠商帳務系統因遭勒索軟體攻擊出現狀況，導致最新一波漲價才剛剛反應出來，預料基準報價4月份還會再進一步創新高。」

(工商 )