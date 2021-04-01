櫃買中心1日表示，上櫃公司109年財報形式審閱出爐，凌泰（6198）、百徽（6259）及沛亨（6291）等3檔恢復普通交易，天蔥（2740）及系通（5348）2檔變更全額交割。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之109年度財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有1家，應調整交易方式計有11家，並自4月7日（下周三）起實施。

櫃買中心說明相關調整交易方式之公司及原因如下：（一）新增停止交易之上櫃有價證券：永利聯合（8080）。其有價證券自107年5月18日起採變更交易方法暨分盤方式交易迄今，今財務報告顯示淨值仍低於所列示股本二分之一及十分之三，原應繼續維持變更交易方法暨分盤方式交易，惟因有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第17款經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

（二）新增為變更交易方法之上櫃有價證券：天蔥（2740）及系通（5348）。該2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

（三）繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：和進（3191）、南璋（4712）、世紀（5314）及天揚（5345）。該4家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

（四）繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券：泰偉（3064）及尚茂（8291）。該2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤交易方式。

（五）恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：凌泰（6198）、百徽（6259）及沛亨（6291）。該3家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

(工商 )