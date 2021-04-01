美國海關與邊境保護局（CBP）今天表示，有人晚上摸黑將年紀分別只有3 歲和5歲的厄瓜多女童舉上高聳的美墨邊界圍牆，再從14呎（約4公尺）高的牆頂將兩人拋進美國境內。

法新社和ABC7報導，美國海關與邊境保護局發布聲明表示，30日晚間，新墨西哥州「聖德瑞沙（Santa Teresa）巡邏站人員利用攝影技術，觀察到人蛇集團將兩名幼童從約14呎高的邊界圍牆頂端」丟至地面。

美國海關與邊境保護局表示，其中一名人蛇集團成員將這兩名厄瓜多幼童丟至地面後，與另外一人徒步逃離現場，「將無助的女童棄於這條國際界線的北側」。

美國海關與邊境保護局表示，兩名女童被帶至該局位於聖德瑞沙的巡邏站並接受醫療人員評估。為求謹慎，局所人員會將女童送醫。美國海關與邊境保護局表示，兩名女童仍由該局監護。

高階巡邏探員查維斯（Gloria Chavez）發布聲明說，「這些人蛇集團成員昨晚摸黑惡意將無辜孩童自14 呎高邊界圍牆拋下，這種行徑真讓人毛骨悚然」。

「若非美國探員機警、善用行動科技，這兩名小姊妹恐會暴露在惡劣的沙漠環境中長達好幾個小時。」

美國南方邊界上的移民人數不斷增加，多數是自稱逃離家鄉貧窮與暴力的中美洲人。

近來無人陪伴跨界入美的兒童人數，平均每天達500人。

根據官方數據，截至昨天為止，美國衛生及公共服務部負責照顧的移民兒童達1萬2918人， 美國海關與邊境保護局則負責照顧另外5285人。

(中央社)