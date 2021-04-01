樂天桃猿本土投手翁瑋均因手肘動刀清除骨刺，本季調整進度較慢，不過昨天先發表現漸入佳境，他表示，教練團希望他利用比賽增加強度，自評目前狀況約6、7成。

翁瑋均3月19日本季首度出賽面對富邦悍將，先發5局被敲9安、失4分吞敗，昨天再度先發，面對味全龍表現越來越穩，先發7局、失2分，無關勝敗，繳出今年第一場優質先發。

去年翁瑋均出賽21場，其中有20場先發，拿下9勝7負成績，季後在球隊無緣季後賽後決定動刀清除骨刺，也導致今年開季進度較為落後。

翁瑋均表示目前自己的身體恢復狀況約6、7成，「進度跟去年來比的話落差滿大的，像是動作穩定度、球速上面都滿明顯的。不過狀況不好也有狀況不好的丟法，不能因為狀況不好就去逃避比賽。」

今年中職一軍增加為5隊，各隊也都有不少不錯的本土投手，翁瑋均認為，要怎麼在5隊中穩定出賽且有相對成績就必須要好好研究下一場對戰，「畢竟每天狀況都不一樣，要怎麼維持到最後一場我覺得是滿重要的。」

(中時 )