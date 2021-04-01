世界反運動禁藥管制規範WADA Code 2021打擊體育競賽禁藥不遺餘力，也重視各國運動禁藥管制組織運作決策的獨立性，財團法人中華運動禁藥防制基金會去年底成立，並在今年3月1日正式承接原本屬於中華奧會的禁藥管制任務編組，負責辦理國內運動禁藥管制工作。

財團法人中華運動禁藥防制基金會由中華奧會主席林鴻道、中華奧會、大專體總及高中體總共同出資捐助成立，去年12月1日獲法院同意立案，今年1月6日與世界運動禁藥管制機構簽署，成為台灣禁藥管制正式代表組織。

禁藥防制基金會首任執行長黃啟煌表示，目前已經著手辦理4月全國中等學校運動會，及5月全國大專校院運動等2場大型綜合性運動賽會禁藥管制計畫，賽前排定5場運動禁藥管制人員講習會及換發證照，預估有185人參加講習並投入全中運、全大運運動禁藥管制工作，檢體採樣後將送至日本三菱實驗室進行檢驗。

禁藥防制基金會未來除了執行運動禁藥檢測，也會推動運動禁藥教育計畫，協助選手了解禁藥防制的重要性，努力建立公平、公正的競賽環境。

(中時 )