高雄市年約40歲周姓輕熟女與陳姓男友人相約出門後，卻遭對方軟禁多日，期間言語恐嚇「我得不到你，別人也別想得到你」，還沒收她的手機，斷絕與外界聯繫。陳男將女子囚禁在台南安平一家摩鐵，還對陳女施暴，高雄警方獲報後協同台南警方，經兩天一夜追查，今（1）日中午尋獲周女及陳男，順利救出周女。

警方表示，周女3月中旬曾向家人透露，要外出後就沒有再返家，家人撥打電話但都關機，原本家人不以為意，直到3月28日原本全家人要一起跟旅行團到苗栗出遊，卻遲遲等不到周女出現，隔日又接到周女來電求救，指稱被男性友人帶走毆打，家人31日才到轄區前鎮分局草衙派出所報案。

警方獲報後，立即展開協尋，透過周女手機定位，發現最後發話地點在台南市安平區一帶，高雄警方會同台南警方搜尋兩天一夜，經調閱數10支監視器畫面，逐一訪查10多家汽車旅館住宿旅客資料後，今天中午終於在安平一家汽車旅館內找檔周女及陳姓男子。

高市前鎮分局副分局長余瑞堂表示，周女被軟禁在台南一處摩鐵。（柯宗緯翻攝）

周女被找到時神情驚恐，身上有多處瘀青、擦傷，她透露，與陳姓男友人為互相熟識，但還不是男女朋友關係，彼此有感情糾葛，這幾天遭對方軟禁，只要不從陳男的意思，就會被恐嚇、施暴，她擔心對方對自己及家人不利才不敢逃跑，全案依恐嚇、傷害、妨害自由等罪嫌將陳男移送法辦。

(中時 )