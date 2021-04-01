當客人反應食物內有異物時，店家通常都會第一時間道歉，並祭出補償措施，以免商譽受損，但這家店似乎不怕。一名女網友PO文控訴，用熊貓外送點了某家頗知名的米糕，吃到一半竟看到完整的蟑螂屍體，反應給店家後，老闆不但沒道歉，還反嗆「那你下次不要買就好了」，隨後遭到一星大軍出征。

女網友在臉書《爆料公社》PO文表示，自己在3月25日用熊貓平台叫了米糕來吃，結果才吃幾口，就看到一隻完整的「小強」黏在米糕上，相當噁心。

女網友私訊告知，並不打算公審，未料被老闆嗆「那你下次不要買就好」，氣得她改變主意，PO網告知。(圖／爆料公社)

原PO表示自己也沒想要求什麼，於是私訊告知店家情形，希望店家可以注意一下衛生環境。老闆看到後先問了一句「在彰化？」，原PO回答「是的」，沒想到老闆竟嗆「那你下次不要買就好了」，讓她目瞪口呆，忍不住反問「您這是在嗆我？連一句道歉都沒有？」

原PO直言因為深知小店經營不易，所以本來沒打算爆料，沒想到老闆非但沒道歉，還反嗆不要吃就好，讓她忍不住向熊貓投訴，並到爆料上面PO文。

事件曝光後，該店不論是臉書或是Google評價都被出征，狂洗一星負評，網友留言開酸：「新口味蟑螂米糕，歡迎訂購」、「請問小強米糕製作步驟？想知道」、「小心啊，吃到小強只會叫你下次不要買」、「要不要改名叫強強」、「蟑螂米糕 一星制裁」、「真的不貴，蛋白質又高」、「健身人最愛」、「請問小強口味有沒有會飛的」、「吃米糕送蛋白質」、「想知道小強品種」、「高蛋白米糕還有賣嗎」。

(中時新聞網)