桃園市長鄭文燦今天邀請日本自民黨青年局局長牧島Karen等眾議員進行線上對談，針對青年交流、桃園發行的日本教育旅行手冊《桃園散策》、智慧城市等議題交換意見。鄭文燦也邀請，盼疫情過後日本朋友拜訪桃園，體驗桃園魅力。

鄭文燦先恭喜牧島就任，成為自民黨青年局首位女性局長，並在就任後於疫情中仍積極推動政策；鄭文燦同時感謝青年局在桃醫事件發生時，立刻錄製影片透過自民黨青年局官方推特與關心桃園。期盼桃園與自民黨青年局持續緊密合作，推動更多雙邊青年交流。

鄭文燦表示，桃園是一個機場城市，僅須約3小時航程就可抵達成田國際機場及亞洲各主要城市，連結全球34國144個城市。桃園市人口227萬人，族群多元，市民平均年齡39歲，是全台人口成長最快也最年輕的城市，並且有完整的產業聚落，工業產值全台第一。歡迎日本朋友在疫情過後拜訪桃園，體驗桃園魅力。

鄭又說，他上任後即與日本積極交流，迄今已締結了5個友好城市，包括石川縣加賀市、千葉縣、千葉縣成田市、香川縣及宮崎縣等。桃園與日本友好城市互動頻繁，即使是疫情期間，仍透過援助物資及陸續辦理線上對談等管道互動，希望彼此的交流不因疫情而停擺。

桃園市府祕書處長顏子傑表示，台灣連續多年為日本高中教育旅行首選之地，期盼透過《桃園散策》提升青年學子對台灣、桃園歷史背景、地理人文的認識，加深教育旅行品質以及強化桃園跟日本的連結。

牧島表示，《桃園散策》內容豐富精采，是旅行台灣時很好的指引。而自民黨青年局扮演黨內對台灣的唯一窗口，致力推動台日友好交流。過去青年局曾多次拜訪台灣，希望疫情過後能率團再訪台灣及桃園。

青年局國際部長武井俊輔也稱讚《桃園散策》內容豐富多元，助於日本高中教育旅行規畫。

桃園市府青年局長顏蔚慈說，青年局負責青年創業、公共參與及多元發展3項核心業務，提供桃園青年充分的資源，增進青年福祉。桃園市府資科局長余宛如則表示，桃園積極發展智慧城市，除擴設無線寬頻、導入高度整合線上、實體服務的市民卡外，還邀請民間企業參與智慧生活商品開發，並於2019年獲得ICF智慧城市論壇(Intelligent Community Forum)「全球智慧城市首獎」的肯定，未來希望雙方可就青年交流及智慧城市進一步合作。

青年局代理局長小倉將信說，日本有許多可以和桃園學習的地方，如智慧城市、推動數位化；國際部副部長眾議員中曾根康隆說，青年是未來的希望，年輕人議題相當重要，大家皆期待新冠疫情後能夠見面。

(中時 )