富商翁茂鍾2002年因與股市名嘴聯手炒作股票違反證交法等罪，遭判刑1年可易服社會勞動，2012年在台南市麻豆警分局執行勞動服務，卻疑與官田分駐所員警串通，在簽到簿造假，警調單位1日逮17人，包括8名現役與5名退休員警，其餘4人為翁男在內的相關外圍人員，全案朝貪汙與偽造文書偵辦。

佳和紡織集團董事長翁茂鍾的27本筆記本掀起司法醜聞，被挖出他疑似與司法人員不當交往，台灣高檢署審視他1件2012年易服社會勞動案件，發現有奇怪之處，他在短短1至9月服完2196小時的社會勞動，必須每月完全不休假服滿30天，每天8小時才能服完。1日指派南檢11名檢察官協助偵查真相。

這件社會勞動案件，起因於翁茂鍾因赴大陸投資失利，2002年回台與股市名嘴聯手炒股，遭依照違反證交法與商業會計法，合併判刑1年，可易服社會勞動折抵刑期。

翁男2012年必須赴官田分駐所執行社勞，他卻能在短短9個月服完2000多小時的社會勞動。台南地檢署發現，翁男沒到分駐所，卻有在簽到簿上簽名，警方涉嫌放水造假。

台南地檢署1日上午發動逮人，一共帶回17人，其中8位現役警察，5位退休警察，其餘4人為翁男還有3名相關外圍人員。

翁男不僅面臨入監服刑，可能牽扯一票警察涉嫌舞弊，過程中若與警察有對價關係，恐從偽造文書案，擴大偵辦成為警界集體貪汙案。

南檢襄閱檢察官林仲斌表示，台灣高檢署1日指派11名檢察事務官支援南檢偵辦，僅傳喚相關人，並無執行搜索，目前還無法證實警方有集體包庇與貪瀆，全案會朝偽造文書與貪汙罪嫌偵辦。

麻豆警分局表示，檢方1日傳喚的的警員與承辦人員，都是2012年期間服務於麻豆警分局，釐清翁男當年在此易服社會勞動期間，有無違失，警方會全力配合協助。

(中時 )