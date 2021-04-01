枋寮垃圾掩埋場已滿，去年1月1日起不再收事業廢棄物，目前正進行活化再利用工程。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

近日有小琉球漁民反映，過去老舊漁船汰建後可至枋寮掩埋場處理，但現在掩埋場不收，只能請民間環保公司，每噸4萬5000元的費用讓漁民吃不消，希望政府想辦法。屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，目前仍待中央提出相關補助措施。

老舊漁船汰除有兩種辦法，一是汰建，原有漁船滅失繳銷漁業證照後，經核准取得建造相同噸數漁船，以汰換原有漁船。二是由政府以《漁船漁筏收購及處理作業程序》進行收購處理，不過就不能再建造新漁船。

屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉說，因海洋資源愈來愈少，漁船常有出海卻抓不到魚的情形，政府因此推行減船政策，鼓勵漁民將老舊漁船給政府收購，減少漁船數量。不過每年經費不同，補償金額也不一。

有漁民向琉球區漁會反映，過去漁船解體後能於枋寮垃圾掩埋場處理，但現在掩埋場已滿不收廢棄物，只能請民間環保公司。過去掩埋場費用每噸只要2200元，但找民間業者每噸卻要4萬5000元，費用實在太高，讓漁民吃不消。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，因處理費用高，許多漁民汰除漁船都停泊在屏東鹽埔漁港，不知該如何是好，希望政府提供補助或協助將廢船做漁礁，幫漁民解決問題。陳歐泉說，目前補助措施仍待中央決定，至於做漁礁因船體多玻璃纖維並不合適。

屏東縣環保局長顏幸苑說，漁船廢棄物有許多材質，包括木材、金屬、塑膠、玻璃纖維等，金屬可以回收賣錢，木材及塑膠等可送至崁頂焚化廠焚燒，不過玻璃纖維必須交由專業環保業者處理，不適合送焚化爐及掩埋。

目前枋寮垃圾掩埋場已滿，去年1月1日起不再收事業廢棄物，並正進行活化再利用工程，將場內掩埋的生活垃圾挖出後送至焚化廠焚燒，多出來的貯存空間只收焚化廠燃燒後的飛灰固定物。

(中時 )