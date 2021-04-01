台鐵局最新採購、被喻為「最美區間車」的EMU900型電聯車，今在樹林火車站舉行發車儀式，立委蘇巧慧到場搖鈴啟動首航，邀請 70 多位鄉親一同乘坐，共同體驗這台歷經半年以上測試與調整的通勤電聯車，而當新車駛入月台那一刻，現場群眾驚嘆連連。

EMU900 型通勤電聯車的外觀採銀色流線型車殼，搭配墨黑鏡面，車身繫了一條亮綠色腰帶，勾勒微笑線型，每次進站都像以微笑迎接所有乘客；而當蘇委員踏進車廂時，更被車內的六大亮點吸引，包括增加照明自動調節、增無障礙服務區空間、擴增腳踏車放置空間、設置「好孕到」座位區、增設車廂錄影設備、簡潔指標系統等，不只顛覆過去車款設計概念，也讓乘客坐起來更舒適。

台鐵局最新採購、被喻為「最美區間車」的EMU900型電聯車，今在樹林火車站舉行發車儀式。（蘇巧慧提供）

蘇巧慧表示，對車廂內擴增的「腳踏車放置空間」非常有感，不只車架由橫擺改成直立式，整列車可停放12台腳踏車，且當腳踏車未放置時，車架亦可提供旅客倚靠，增加旅客站立空間。「不只通勤乘客，週末時前來搭乘的旅客，也能透過『雙鐵』更深入樹林鶯歌，串起周邊美景與人文風情，並品嚐在地美食，而這也是我提出『樹林鶯歌鐵道文化觀光城』時多次提到的概念」。

蘇巧慧也邀集70多位樹林鄉親共乘，並和育德國小 40 位學生玩起有獎徵答，藉機分享EMU900型的設計理念，不少學生搶答更直呼：「車內光線能自動調節，實在又酷又節能」。

據台鐵局規劃，EMU900型列車將投入清明連假4月4日、4月5日的疏運任務，每天開出 2 班區間快，往返樹林至花蓮間，而在4月6日之後，EMU900型也將投入一般區間車行列，服務基隆至苗栗間的通勤旅客，預估運能可以增加4成。

(中時 )