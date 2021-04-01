近期公債殖利率上升，引發美國聯準會（Fed）政策改變疑慮，不過，投信法人指出，美國聯準會利率政策更多是依據油價、失業率等指標做考量。以2010年為例，市場剛從金融海嘯復甦，也出現過公債殖利率與通膨同步上升現象，但因為當時失業率高，美國聯準會還是按兵不動，預期此次也是類似的情況，因此全球股市後市仍看俏。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，目前美國失業率還是高達6％，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前即表示，今年通膨將走升，但幅度既不會特別大，攀升也不會持久，若美國經濟復甦，充分就業取得實質進展，將減少債券購買。

蘇聖峰表示，預期美國要達到充份就業仍有一段長時間，市場對於資金緊縮的議題無需太過擔心，基本面仍是股市牽動全球股市重要關鍵，預估至4月份全球免疫人口（包含已感染及施打疫苗者）可達六成，經濟可進入成長正軌，今年企業獲利將顯著提升，全球股市震盪整理後仍將走高，投資人可趁拉回逢低布局。

(工商 )