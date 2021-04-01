臺灣企銀董事長 張志堅代理 20:412021/04/01 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣企銀公告，董事長異動，董事會決議日期為4月1日，舊任者為黃博怡，新任者為臺灣企銀常務董事兼總經理張志堅，選任為代理董事長。 臺灣企銀是在4月1日第15屆董事會第143次常務董事會會議選任張志堅為代理董事長。 隨著景氣復甦，今年臺灣企銀整體放款希望成長5％，也就是優於台灣的經濟成長率。其中，中小企業放款成長6％、個人金融放款希望成長3.38％。 國營事業爆千歲酬庸團 藍退出協商 上市櫃大陸轉投資 去年猛賺4,751億新高 (工商 ) #臺灣企銀 #張志堅 #代理董事長 #常務董事 #選任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連5個月景氣高速度擴張 3月臺灣PMI 62.7 10:502021/04/01 財經 中央地方合作 中和十秀活動中心預計明年完工 19:022021/04/01 寶島 企業捐300頂戴式照明燈 清水警夜晚值勤好幫手 11:202021/04/01 寶島 台南市區漁會理事 挑戰派奪2／3席次 04:102021/04/01 地方新聞 打房照樣買！3月買賣移轉又創高 18:392021/04/01 房市新訊 《傳產》六都3月買賣移轉創10年新高 17:402021/04/01 財經 朱團隊聚會軍容壯 獨缺侯與川伯 04:102021/04/01 政治要聞 電聯車EMU900紀念套片熱賣 不到1小時搶購一空 11:472021/04/01 生活 台積電尋找不缺水地點蓋新廠 張麗善：雲林縣準備好了 12:182021/04/01 政治 4月1日世界公民日 稅改團體再批太極門案法稅迫害 18:052021/04/01 社會 江啟臣主張九二共識Plus 張亞中：牛頭不對馬嘴的九二共識Minus 12:012021/04/01 政治 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。