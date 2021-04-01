臺灣企銀公告，董事長異動，董事會決議日期為4月1日，舊任者為黃博怡，新任者為臺灣企銀常務董事兼總經理張志堅，選任為代理董事長。

臺灣企銀是在4月1日第15屆董事會第143次常務董事會會議選任張志堅為代理董事長。

隨著景氣復甦，今年臺灣企銀整體放款希望成長5％，也就是優於台灣的經濟成長率。其中，中小企業放款成長6％、個人金融放款希望成長3.38％。

(工商 )