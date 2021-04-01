新任高雄市海洋局長張漢雄。（高巿府提供）

高雄市政府1日發布最新人事令，懸缺已久的農業局長、海洋局長人選，一如外界所傳，分別由出身基層的張清榮、張漢雄接任，相關人事將於下周市政會議布達交接。

新任農業局長張清榮畢業於屏東高級商工職業學校，擔任大樹鄉農會總幹事多年，同時也為高雄市政府顧問，任內致力於推廣在地農特產，包含行銷金鑽鳳梨，打造大樹為苦瓜王國，以及推動荔枝品種更新，把關玉荷包荔枝品質與加工，成功搶救農會信用部。

接任海洋局長的張漢雄從漁市場拍賣員開始做起，經歷梓官鄉代會主席、兩任梓官鄉長，以及梓官區漁會總幹事，也曾在2013年榮獲全國時大傑出漁業專家獎項。擔任漁會總幹事期間，積極推動漁業升級轉型，將產區「龍虎班」推向電視購物通路。

巿長陳其邁表示，兩位新任局長皆從基層出身，具備豐富地方行政資歷與產業行銷經驗，專業能力備受肯定，了解地方需求，期盼未來持續將高雄的農漁產推往全世界。

(中時 )