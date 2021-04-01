大陸A股自今年2月18日開始急跌，主因是市場擔心美債利率上升、通膨預期升溫，預期第一波急跌已經過去，短期市場進入震盪築底，未來市場有再次走向新高的契機。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，接下來企業年報季報披露完，中央政治局會議召開，投資者對大陸基本面和政策面的擔憂將緩解。此外，市場經歷這次回測，風格和結構階段性再平衡後，還會延續前期財報亮眼的消費白馬龍頭領漲風格。

葉宇真表示，A股震盪築底過程中，獲利將成為下一階段多頭行情的關鍵，特別是第一季預期升溫可能是盤勢轉折的關鍵，隨著股價回落，A股估值大幅下降，需更加審慎檢視企業財報與估值變化，建議逢低優先布局今年仍能高增長的消費白馬龍頭。

其中，看好二大類股，一是大陸研發生產新冠肺炎疫苗的企業，大陸目標今年6月疫苗接種率計劃達到40％，以大陸13.9億人口計算，預計4個月內要有5億人接種疫苗，需求空間大。二是景區股，疫情過後，大陸景區預計受惠國境尚未開放，民眾旅遊意願的釋放。

(工商 )