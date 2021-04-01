台南市大內區公所宣導防災，特別邀請替代役男楊富閔擔任防災防疫大使，楊富閔是金鐘年度戲劇花甲男孩轉大人作者，區長李義隆希望藉由他的文學專長，協助災害防救宣導。

楊富閔是土生土長的大內子弟，在公所規畫下，回到大內國小進行文藝講座。楊富閔從「街道」、「水災」等不同主題的照片切入，以說故事的形式，引領大內國小師生穿約今昔，發現大內，並且呼應大內區公所將防災與生活結合的觀念，建立不同世代對於在地歷史的文化認同。

大內區公所表示，由於大內區由於鄰近曾文溪，地形地貌的豐富多變，轄區民眾的生活更與山川溪流密不可分，如何進一步將防災觀念與日常作息結合，並藉由防災知識的運用，引領社區民眾認識大內，是大內區公所近年防災規畫與努力的重點。

而今年的災害防救業務考核，展示大內區多年來戮力於防災的實務經驗，值得一提的是，公所同仁發揮所長，將科技融入生活，於「沉沙池」裝設監視器，只需透過水情APP即可監控水情，更也運用空拍機即時勘查地形地貌，以便能迅速了解掌握災情。

清明前夕，公所也前進大內國小校園宣導防災防疫，推出「驅蚊香包」，將防災防疫知識融合民間傳說與風俗慣習，將防災防疫融入教學案例，同時提升學童的人文素養。

(中時 )