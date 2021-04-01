針對珍愛藻礁公投案，農委會主委陳吉仲日前代表政府與環團代表對話，今天傳出行政院院長蘇貞昌要求相關部會做好盤點與評估評估三接外推方案，對此，參與藻礁公投的台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，昨天已表明「關於替代方案，原址外推（外移）方案，從來就不是聯盟可接受的方案」，藻礁公投的主文是要求三接遷離大潭藻礁海岸及海域，政府不該駝鳥心態面對，而是應具體評估遷離方案。

藻礁公投的主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)」。

蔡雅瀅強調，昨天已經表明指出「關於替代方案，原址外推（外移）方案，從來就不是聯盟可接受的方案」，政府應思考其他遷離大潭藻礁的方案，不要用駝鳥心態面對藻礁公投，如果有心評估的話就應準備如果公投過關的方案，目前已有提出如短期可用浮動式接收站等替代，「不要只聽中油的片面之辭」。

蔡雅瀅提及，依中油評估大潭海域的海象十分差，如去年就發生過多次意外，如果真的採取外推方案的話，除了可能仍有平行海堤的問題外，海象勢必更差，恐怕更難兼顧能源安全。

(中時 )