大陸外交部發言人華春瑩表示，BBC駐陸記者沙磊離任前、離境前沒有以任何方式告知中方相關部門，他是因何原因離境的。（圖／大陸外交部）

昨日《英國廣播公司》(BBC)駐大陸記者沙磊（John Sudworth）在北京工作2年後，以人身安全受威脅為由離開中國轉走台灣。不過，大陸外交部發言人華春瑩在記者會上回答媒體提問時表示，沙磊沒有以任何方式告知中方相關部門，他是因何原因離境的，如果受到威脅他就應該報警，我們會保護他的安全，他跑什麼呢？

BBC週三表示，該媒體駐中國記者沙磊已轉赴臺灣，將從那裡進行有關中國的報導。BBC官方推特帳號就此發佈聲明，但未說明沙磊離開北京的原因。說聲明說：「沙磊將中國當局不希望全世界知道的真相曝光。BBC對沙磊在北京這段時間的獲獎報導引以為傲，他仍是我們報導中國新聞的記者。」

Our China correspondent @TheJohnSudworth has relocated. pic.twitter.com/G1NS0hUUWK — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) March 31, 2021

《德國之聲》指出，沙磊曾在一檔BBC廣播節目裡表示，他和家人離開中國，是因為留在那裡變得越來越困難。他說自己受到監視、工作受阻撓，並面臨法律訴訟的威脅和恫嚇。「我們走得很匆忙，去機場一路上直到登機前都有便衣員警跟蹤」。

本月中大陸外交部在新聞發佈會上曾引用中共新疆黨委宣傳部副部長徐貴相的話說，新疆部分民眾正在委託律師起訴《英國廣播公司》BBC，指控該媒體製造假新聞、傳播有關新疆的謠言。

大陸外交部發言人華春瑩記者會上回答有關沙磊離境的問題時說，「我們在這幾天沙磊的常駐記者證要延期時，才得知他已經不辭而別。他離任前、離境前沒有以任何方式告知中方相關部門，他是因何原因離境的。」

華春瑩同時批評BBC有關中國的報導：「BBC大量的帶有強烈意識形態偏見的假新聞，嚴重的偏離了媒體報導，客觀平衡公正的立場，特別是在涉疆、涉港和新冠肺炎疫情問題上散佈了大量的虛假資訊。」至次新疆一些個人和實體打算起訴沙磊的消息，華春瑩說，「這完全是民間行為，與中國政府無關，也沒有聽說有任何的中方政府部門威脅他。」

她還說，「如果沙磊認為他的報導是公正客觀的，那他就應該勇敢面對，不用害怕，如果有證據表明他受到威脅，他就應該報警，我們會保護他的安全，但是他跑什麼呢？這說明什麼問題？」

BBC 2月初播出一則紀披露，在新疆再教育營裡，維族女性往往遭到侵害。《路透》報導說，沙磊並非直接參與該片製作的人員，但他受到了中國外交部和官媒指名道姓的批評。

駐中國大陸外國記者協會（FCCC）表示，沙磊過去兩2大陸工作期間，一直只能獲得1到6個月的短期簽證，而不是一般外國記者的一年期簽證。協會在一份聲明中說，「沙磊和他在BBC的同事受到的刁難，是對駐華外國記者大規模的、以阻撓其工作為目的的騷擾和恫嚇的一部分，並使他們的中方新聞助理陷於越來越大的壓力。」該組織也發表一份報告稱，2020年有十多名為美國媒體工作的外國記者被中國當局驅逐，令中國的新聞自由狀況急劇惡化。

(中時新聞網)