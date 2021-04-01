台南二中學生研發「發光夜跑鞋」在新加坡拿下銀牌獎。（台南二中提供／曹婷婷台南傳真）

夜跑光源不足衣導致意外發生，台南二中學生林瑞圖、何育翔、張佑敏、許恆瑋、黃郁翔因此研發「發光夜跑鞋」，參加新加坡英華獨立學校主辦2021年e-IDEX發明展晉級前3名，在總決賽脫穎而出，獲得銀牌獎及300元新幣獎金肯定。

台南二中校長林晏旭表示，學生先入圍全球前18名，又獲評審青睞打敗來自大陸、泰國、印尼、馬來西亞、越南等青少年隊伍，晉級前3名，今天下午參加線上同步直播科展，與來自印度、新加坡隊伍爭奪總冠軍。5位同學在總決賽中以英文簡報、影片和作品呈現研究與發明，與線上評審英語問答，一舉奪得銀牌獎。

隊長林瑞圖說，一開始從環保發電發想，想解決夜跑時光源不足導致意外發生的問題。在設想了壓電片的各種運用方法後，決定嘗試放在球鞋鞋墊中，製作出可以用跑步來發電點亮鞋子的「發光夜跑鞋」。

為協助學生參賽，南二中也組行政與教師團隊，只到學生進行科展主題研究與英文簡報，也協助學生處理直播視訊時的設備器材架設與各種現場突發狀況。南二中社團組長林菀誼說，該校近年致力國際教育推廣，曾在2019年赴新加坡參加科展，這次角逐總冠軍的隊伍來自新加坡與印度，都是以英語為官方語言的國家，對學生是很大的挑戰。

指導老師涂益郎與楊宗軒認為，學生作品最大優點是設計成本低廉，除了克服夜跑時的安全疑慮，也能擴大運用在發電與集電上，能夠幫助偏鄉或發展中國家在取得電力上更便利。未來若能持續改進電力收集，或許能與相關運動品牌合作推出發光夜跑鞋。

(中時 )